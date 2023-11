Nuno Santos e Paulinho brilham em jogo-treino

Nuno Santos, com cinco golos, e Paulinho, com três, estiveram em plano de destaque na vitória (8-1) do Sporting sobre o Atlético (Liga 3), no jogo de preparação realizado esta segunda-feira em Alcochete.









Rúben Amorim, dadas as várias ausências devido aos trabalhos das seleções, fez alinhar um misto de titulares com jogadores menos utilizados. Adán, St. Juste, Coates, Neto, Esgaio, Matheus Reis, Nuno Santos, Bragança, Trincão, Edwards e Paulinho formaram o onze inicial. Jogaram ainda Diego Calai e Alexandre Brito.

O resultado final acabou por ser uma goleada, com o golo dos alcantarenses a ser apontado por Nego Tembeng. O Sporting goza agora de dois dias de folga, com o regresso previsto para quinta-feira, no qual já estarão os internacionais Diomande, Gyokeres, Hjulmand, Morita e Gonçalo Inácio. Este último será baixa confirmada no jogo da Taça de Portugal (4.ª eliminatória), domingo em Alvalade com o Dumiense (Campeonato de Portugal). O central, que esteve ao serviço da seleção de Portugal, foi expulso no último jogo do campeonato com o Benfica na Luz (triunfo dos encarnados por 2-1).