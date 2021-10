Nuno Santos recua para entrar Pote

O regresso de Pote à competição, previsto para o jogo da 3ª eliminatória da Taça de Portugal, frente ao Belenenses, no próximo dia 15, vai consolidar o recuo de Nuno Santos no terreno. Rúben Amorim já ensaiou a estratégia no encontro anterior, em Arouca (vitória leonina por 2-1, para a Liga), ao colocar Santos na posição que antes era ocupada por Nuno Mendes, ou seja, defesa-ala esquerdo, como luz verde para percorrer todo o flanco. Agora, com o retorno de Pedro Gonçalves (vulgo Pote), a mudança deixa de ser pontual. Isto porque Nuno Santos tem estado em bom plano e o técnico entende que deve manter lugar no onze. Pote regressa então para o lado esquerdo do ataque, mantendo-se o espanhol Sarabia (cada vez mais identificado com os processos da equipa) na direita. Paulinho mantém-se firme no meio.









Com este figurino, Rúben Vinagre é o sacrificado, uma vez que parecia ser ele o sucessor natural da vaga deixada por Nuno Mendes.

Voltando a Pote, o regresso acontece depois de ter recuperado da inflamação no pé esquerdo que o tem impedido de ser opção para Amorim.



Título chama adeptos

O efeito da conquista do campeonato, pelo Sporting, está a ter efeitos práticos na venda de lugares anuais no Estádio José Alvalade. O clube fez ontem saber que a renovação de Gameboxes (bilhetes de época) bateu recordes no primeiro dia, com 26% de colocação do produto em poucas horas. Segundo informou o Sporting, o número de adesões é equivalente ao total dos registos conseguidos “nos primeiros 15 dias das anteriores edições”.