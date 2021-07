Nuno Tavares oficial no Arsenal

"Estou muito entusiasmado porque é um grande clube e para mim, como jovem, é um prazer estar aqui. Quando terminei a temporada, o meu agente disse-me que o Arsenal estava interessado. Fiquei imediatamente feliz, a sonhar com isso", disse este sábado Nuno Tavares, depois de ser oficializado como reforço do Arsenal, com indireta ao Benfica: "Sinto que as pessoas me querem aqui. Gosto disso, porque preciso de sentir essa força e sou muito grato por isso."O lateral, de 21 anos, apresentou-se aos adeptos dos ‘gunners’ nas redes sociais do seu novo clube: "Sou rápido, sou bom a rematar com o pé direito, mas sou canhoto. Posso driblar, improvisar. São as minhas grandes qualidades, a minha técnica." Apesar de não terem sido revelados valores, o Benfica vai encaixar oito milhões de euros mais dois mediante objetivos.O Benfica venceu este sábado o Farense (3-2) em jogo de pré-temporada realizado no Seixal. Ferro, Gonçalo Ramos e Henrique Araújo marcaram para as águias, enquanto Lucca e Paollo fizeram os golos dos algarvios.