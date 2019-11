Nuno Tavares rende Grimaldo no Benfica

Nuno Tavares será o sucessor de Grimaldo caso o defesa-esquerdo espanhol deixe o Benfica. O clube da Luz , sabe o, não recorrerá ao mercado para colmatar a hipotética saída.O ressurgir do alegado interesse do Nápoles em Alex Grimaldo não preocupa a SAD dos encarnados, que confia plenamente na concretização de um velho desejo, o da renovação de contrato. O atual expira em junho do próximo ano, ascendendo a cláusula de rescisão aos 60 milhões de euros.A administração benfiquista, segundo fonte contactada, já fez saber junto do agente do jogador que não se deixa impressionar com notícias do interesse de vários clubes europeus, entre eles o napolitano. Luís Filipe Vieira avisou mesmo que não admitiria negociar por um valor inferior aos 35 milhões de euros.O Benfica confia na possibilidade de manter Grimaldo mais anos na Luz. Mas, se a continuidade do jogador não se tornar uma realidade, Luís Filipe Vieira não abdicará de uma ideia que definiu há muito tempo – o jovem Nuno Tavares renderá o espanhol. Dito de outra forma, as águias não contratarão nenhum futebolista para o lugar do habitual lateral-esquerdo.Nuno Tavares, que alinhou no Sporting e Casa Pia, já jogou esta época a lateral-direito, na ausência de André Almeida. O jovem (19 anos) marcou um golo nos três jogos que disputou.O anúncio da assinatura de contrato de Bruno Lage com o Benfica está para breve, sabe o. O processo de negociações, que conheceu avanços e recuos , depois de dúvidas no seio da estrutura encarnada –não da parte do presidente, esclareça-se–, deve chegar ao fim nos próximos dias.O técnico foi, entretanto, nomeado para o prémio Best Public Leaders, que distingue personalidades de inquestionável mérito na área da liderança, tal como José Mourinho. Cristiano Ronaldo e João Félix são outros dos nomeados.