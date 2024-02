"O abraço que dei foi a um amigo, a um mentor, a alguém que conheço desde os meus 15 anos, que me deu algumas das oportunidades que considero muito importantes na minha vida pessoal e profissional." Foi assim que Sérgio Conceição justificou o gesto para com Pinto da Costa, durante a apresentação da recandidatura à presidência do FC Porto.









