"O Benfica não tem nada preparado para este fim-de-semana": PSP sobre possíveis festejos do titulo

O dérbi de domingo entre Sporting e Benfica é considerado de risco elevado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que espera cerca de 45 mil espectadores e, nesse sentido, vão ser realizadas algumas restrições, conforme avançaram esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o Comissário Artur Serafim e o Intendente Francisco Alves. Os representantes da PSP também garantiram que o Benfica "não tem nada oficialmente" preparado para celebrar um eventual título."Não há festejos oficiais programados. O Benfica não tem nada preparado para este fim-de-semana. Se acontecerem festejos espontâneos, haverá equipas da PSP nos locais dos habituais festejos e o plano será então divulgado", afirmou o intendente Francisco Alves, garantindo que existe um "plano preparado para mobilizar valências e equipas que abrange todo o fim de semana" – já que os festejos poderão ser no sábado, caso o FC Porto perca no terreno do Famalicão. De resto, apela ao sentido cívico dos adeptos. "Historicamente não têm havido problemas, por isso pedimos aos adeptos que respeitem as indicações e aceitem o resultado", explicou.Nos últimos dias, têm surgido notícias de sócios do Sporting a venderem bilhetes a adeptos do rival para lugares do estádio fora do setor destinado aos visitantes, uma situação que a PSP endossa ao organizador do encontro, neste caso o Sporting. "A PSP não trata da bilhética e não conhece as variáveis que levam à atribuição dos bilhetes. Só podemos dar sugestões para o bom desenvolvimento do jogo. A responsabilidade é do promotor", acrescentou o intendente, que relativizou o problema: "Esta situação acontece em todos os jogos, com 45 mil pessoas é normal que se repita com mais frequência. Se as pessoas forem para os seus locais de destino, para onde compraram o bilhete, e tiverem um comportamento normal, a PSP não terá de intervir."Certo é que no domingo haverão constrangimentos junto do Estádio José Alvalade e, nesse sentido, o Intendente Francisco Alves, pediu aos adeptos que cheguem cedo, lembrando que os portões vão abrir às 18h30. "Esperamos 45 mil adeptos. Pedimos que todos preparem a deslocação de forma atempada, e estejam às 18h30 junto ao estádio. Os adeptos do Benfica, conforme foi articulado com os dois clubes, devem-se concentrar na Luz às 16h30 para saírem às 17h00 para o acompanhamento a pé até Alvalade. Se o horário for cumprido, deixaremos lá os adeptos do Benfica e os constrangimentos serão menores nas artérias adjacentes. Entre as 18h00 e as 19h30 haverá um impacto maior na Rua Professor Fernando da Fonseca, e aí haverá constrangimentos de trânsito até para as pessoas que não têm nada a ver com o jogo. Os adeptos do Benfica que queiram trazer viatura particular devem deixá-las no parque junto ao Instituto Ricardo Jorge", concluiu.