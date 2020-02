“O Bruno já não estava cá”: Silas desabafa sobre mercado de inverno

Quase um mês depois do fecho da janela de transferências, Silas desabafou sobre o mercado de inverno. Na antevisão ao encontro deste domingo, com o Boavista, o técnico lançou farpas em vários sentidos, uma delas a Bruno Fernandes."Nos últimos jogos, o Bruno estava mais fora do que aqui. Consigo perceber isso, mas ele podia ter-nos dado muito mais se não houvesse esta instabilidade. Mas tinha uma possibilidade que só acontece uma vez na vida e ele merece. Onde chega é logo um dos melhores. Mas estamos a ver um Bruno que nos últimos jogos não vimos aqui", disparou.O treinador mudou de seguida a mira para outros alvos. "Mas não foi só o Bruno, havia mais jogadores nessa posição, que não estavam a 100 por cento aqui, como é normal. Também fui jogador e percebo que isso aconteça, é difícil. Os agentes mexem muito com o futuro dos jogadores e às vezes deviam de os afastar dessas movimentações mas fazem o contrário, criando uma instabilidade maior no jogador", rematou Silas, garantindo que "às vezes os jogadores têm de ficar de fora, nem que tal seja só uma chamada de atenção".Um ponto atrás do Sp. Braga, Silas diz ser impossível prever quando os minhotos vão escorregar, mas garante que o Sporting vai lutar "em cada jogo" pelo terceiro lugar.O técnico dos leões mostrou-se ainda feliz pela exibição da equipa no jogo da Liga Europa e assegurou que "só fazendo o mesmo" no encontro deste domingo com o Boavista é que o Sporting pode vencer a formação axadrezada.