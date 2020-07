O calvário de Jesus após escândalo com advogada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A última semana transformou-se num verdadeiro pesadelo para a mulher de Jorge Jesus, que viu a sua tranquilidade abalada com uma notícia que veio do outro lado do Atlântico. De acordo com o site brasileiro ‘Mag’, o treinador do Flamengo "anda a marcar golos fora de campo" e vive, há algum tempo, uma relação extraconjugal com a sua advogada, Ana Paula Belinger. A publicação dá ainda conta de que a mulher de Jesus já está...