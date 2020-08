O futebol que vem do frio

Quando uma final da Liga dos Campeões tem uma transmissão televisiva em que se ouve os jogadores a falar, isso é… pandemia.Nunca na vida imaginámos que Lisboa pudesse receber o jogo dos jogos, o fenómeno global por excelência chamado final da Champions, e não houvesse trânsito, não houvesse barulho em redor, as esplanadas não enchessem na cidade. Nada de nada. Tudo normal na cidade do evento global, este domingo.Para quem trabalha num edifício mesmo em frente ao estádio, como é o caso da maioria dos profissionais do CM e da CMTV, está ainda bem viva na memória a final anterior. O Real Madrid e o Atlético de Madrid, quis o destino, encontraram-se num dérbi madrileno em plena capital portuguesa.Em redor, era o estado de sítio. Até para sair de carro era preciso contar com a espera.Seis anos depois, a multidão deu lugar ao silêncio. O burburinho deu lugar à acalmia. Só o futebol deu lugar ao futebol. A pandemia, de entre tantos e tantos efeitos que tem na humanidade, confinou o futebol, um jogo que ficou reduzido ao terreno. Nem mais, nem menos. Nem bancadas, nem público. Nada. Um relvado, vinte e dois jogadores de cada vez, uma bola, e um árbitro. E o planeta todo, pela televisão.Por isso mesmo a final de ontem foi um evento global, à porta fechada. O globo deserto num estádio de futebol. Eis a final de ontem. A frieza alemã foi a natural vencedora de um jogo frio até mais não. É o futebol em tempo de pandemia. É o Bayern de Munique.