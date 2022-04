"O maior exemplo que temos para as próximas gerações": Carlos Moedas recebe sub-19 do Benfica na Câmara de Lisboa

O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, esteve esta quinta feira presente na cerimónia dos campeões europeus jovens do Benfica.Carlos Moedas recebeu o sub-19 do Benfica na Câmara de Lisboa, referindo que esta conquista "é um orgulho para nós e para as vossas famílias".A equipa do Benfica ganhou na segunda-feira a Youth League, recebendo o louvor do presidente da câmara municipal de Lisboa."Vocês são os nossos campeões e o maior exemplo que temos para as próximas gerações", acrescentou, de sorriso na cara.Em atualização