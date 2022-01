“O mais importante é o jogo em Arouca”, afirma Veríssimo

O mais importante é o jogo em Arouca, a Taça da Liga, que é importante para o clube, vem a seguir, mas o foco está totalmente em Arouca", garantiu esta quinta-feira Nélson Veríssimo. O treinador foi questionado se os próximos jogos serão decisivos para o seu futuro e respondeu que o importante é lutar pela vitória em cada partida. "Já tive a oportunidade de agradecer a confiança do presidente. Tenho contrato até ao fim da época, o meu futuro não é tema importante", assegurou na antevisão à deslocação desta sexta-feira (19h00) a Arouca, da 19ª jornada da Liga.Em três jogos como treinador das águias, Veríssimo soma uma vitória, um empate e uma derrota, mas a sua análise da equipa "é independente dessa circunstância". "Sabemos que há situações que fizemos bem e outras que temos de melhorar. A equipa vem de uma forma de jogar diferente, vamos mudando algumas coisas com o campeonato a decorrer, o que nem sempre é fácil. A equipa tem dado uma resposta positiva, os jogadores têm sido inexcedíveis", afirmou o técnico.Quanto à opção pelo 4X4X2, Veríssimo admitiu que "há situações ofensivas para corrigir" e explicou que a colocação de Paulo Bernardo numa faixa surge pela "visão não só das características dele mas de todos os jogadores, para a partir daí formar o melhor onze". O técnico disse ainda que conta com o apoio dos adeptos na deslocação a Arouca."Todos os jogadores são cobiçados por outros clubes e a qualquer momento pode sair um jogador. Não digo que isso vá acontecer, mas há esta incerteza. Temos de estar preparados para essas entradas e saídas", disse esta quinta-feira Nélson Veríssimo sobre o mercado de transferências. Ferro e Gedson, mas também Meité, que não está convocado para o jogo de hoje, são alguns dos jogadores que podem sair da Luz.Seferovic não integra a lista de 21 convocados do Benfica para o jogo de hoje em Arouca. O avançado suíço, apurou o CM, sofreu um pequeno toque na perna esquerda e, por precaução, foi decidido resguardá-lo.