"O melhor está para vir", garante Carlos Carvalhal

"Apesar de termos estado muito bem até ao momento nas diversas competições, nós temos consciência que o melhor ainda está para vir". Foi esta a mensagem deixada este domingo por Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na antevisão ao jogo de hoje (18h45) em casa do Farense.Apesar de acreditar que a equipa vai melhorar o seu desempenho, o técnico reconhece que os jogadores têm estado a ao nível exigido."Praticamos um bom futebol, penso que isso é reconhecido por muita gente. É a nossa aposta. Jogar bem para ganhar. Há equipa que nos têm feito sofrer. Amanhã [hoje] sabemos que vamos ter momentos em que vamos sofrer mas vamos responder bem às vicissitudes do jogo, porque vai ganhar a equipa que conseguir expor mais o seu futebol", apontou.O treinador bracarense diz que a equipa beneficiou da paragem para os encontros das seleções. "Foi uma semana espetacular, porque houve mais gente envolvida. Até agora andávamos sempre a contar os jogadores e a ter de compor a equipa com elementos da equipa B e dos Sub-23. Continuamos a contar com eles, mas temos mais jogadores da equipa principal", revelou Carvalhal, sublinhando que a ausência de partidas ajudou na preparação do jogo com o clube algarvio: "Estamos extremamente satisfeitos, não só com a dinâmica da equipa, mas também com a recuperação de energia e a absorção de ideias novas".Para o jogo desta tarde no Algarve, Carlos Carvalhal não pode contar com o influente Fransérgio (a cumprir um jogo de suspensão). Deverá ser rendido por João Novais.