"O melhor jogador do Mundo tem outras propostas": Presidente do Barcelona explica saída de Messi

Joan Laporta, o presidente do Barcelona, surgiu esta sexta-feira diante da imprensa para dar explicações sobre a saída de Lionel Messi, depois de o clube não ter conseguido renovar o contrato do astro argentino.



"O melhor jogador do Mundo tem outras propostas e chegou o momento de nos levantarmos, deixando as emoções de lado, com a frieza dos números. Dentro da LaLiga temos de aceitar esta norma, pese embora considerarmos que devia ser mais flexível. O Leo merece tudo, é um homem que demonstrou a sua estima pelo Barça e a sua vontade de ficar. Estou triste, mas estou convencido que fiz o melhor pelo Barcelona", afirmou.



O presidente do clube catalão afirmou que a "vontade do jogador era determinante", apesar do clube querer a permanência do craque no mesmo.Recorde-se que o jogador esteve ao serviço do Barcelona durante 21 anos.