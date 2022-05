"O momento do golo do Fernando espelha bem o que é o nosso balneário", afirma Sérgio Conceição

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostrou-se naturalmente satisfeito após o triunfo frente ao Estoril (2-0) no Estádio do Dragão, da última jornada da Liga Bwin."[Onze diferente?] Não podemos parar, olhei para a equipa que, para este jogo, me dava mais garantias e foi dessa forma que montei a equipa. Também a pensar na final da Taça que é o mais importante, mas nunca preparando dois jogos ao mesmo tempo. Acho que também mereciam jogar estes jogadores que foram entrando. A dedicação é máxima, o espírito é fantástico, e o momento em que o Fernando fez golo resume isso, a alegria de todos, isso espelha bem o nosso balneário", começou por dizer o técnico dos dragões, abordando mais ao detalhe a estreia do brasileiro."Senti-me emocionado. O Fernando fez um início de época muito bom, lesionou-se com gravidade, perguntaram-me se podia fazer o trabalho de recuperação no FC Porto e eu disse que sim. É um de nós, acompanhámos os meses de sofrimento e dedicação dele, sempre com um espírito fantástico, e teve este merecido prémio. Trabalha muito bem, o Cláudio Ramos igual, o Meixedo, o Rúben... este é o condimento que faltou há dois anos, todos juntos para fazer da festa uma festa ainda mais bonita".Muito emocionado quando questionado acerca dos pais, Conceição referiu: "Diriam que se sentiriam orgulhosos de mim, provavelmente. Ter a dedicação máxima, dar o máximo possível, para lhes dedicar todos os momentos que atinjo em toda a minha vida. Estão diariamente nos meus pensamentos e em tudo o que vou atingindo na minha vida", concluiu.