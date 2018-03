"O nosso adversário achou que tinha de começar o jogo fora de campo", diz Jorge Jesus

Treinador prefere manter-se à margem do ambiente de crispação que marcou a semana antes do jogo com o Sp. Braga.

16:44

A semana que antecedeu o Sp. Braga-Sporting, que se irá disputar este sábado (20H30), ficou marcada por um ambiente de crispação entre os dois clubes que, garante Jorge Jesus, em nada influenciou a preparação dos leões para esta 28.ª jornada, avança o Record "Influenciou zero. O trabalho foi feito em função do que trabalhamos durante a semana tendo em conta os nossos pontos fortes e os do adversário. Tudo o que se passou fora do jogo jogado não tem influência alguma", afirmou o técnico esta sexta-feira em conferência de imprensa.E prossegui depois: "Em Portugal há dois jogos: um dentro e outro fora do campo que é a comunicação. O nosso adversário achou que tinha de começar o jogo fora de campo e trouxe o Battaglia para campo e estávamos todos preparados para isso sabendo que quem lançou o cenário tem uma estratégia. Espero que os adeptos do Sp. Braga respeitem os adeptos do Sporting e a equipa. Para mim não é nada de anormal".