“Temos de estar sempre juntos. O nosso inimigo não está aqui, não sei bem agora contar, mas está a uns 300 quilómetros. Esses é que necessitam, como resposta, da nossa união, do nosso trabalho”, disse este sábado Pinto da Costa, presidente do FC Porto, na iniciativa ‘Dia do Clube’, realizada no Estádio do Dragão.









O líder portista aproveitou para enaltecer o apoio dos adeptos. “Senti uma satisfação enorme por tudo aquilo que pude presenciar, ouvir e ver.” “Há aqui um denominador comum: um grande amor ao FC Porto e um grande amor à cidade do Porto. Creio que todos saímos daqui a amar ainda mais o FC Porto. A resposta aos nossos inimigos é a nossa união e é estarmos todos imbuídos do mesmo espírito”, salientou.

O plantel gozou este sábado a primeira de três folgas, depois de ter ganho ao Arouca (4-0) na sexta-feira em jogo-treino que acabou em confusão com Toni Martínez (que bisou) e Sema Velázquez.