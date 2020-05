O 'novo futebol' já está em campo. As imagens do regresso da liga coreana

O campeão Joenbuk Motors, treinado pelo português José Morais, venceu esta sexta-feira o Suwon Bluewings, por 1-0, no jogo de abertura da Liga sul-coreana, que começou com dois meses de atraso devido à pandemia de Covid-19.A notícia, em tempos normais, poderia terminar no anterior parágrafo. Mas desta vez é bem diferente. Isto porque este foi um jogo que suscitou grande interesse a nível mundial. Com muitas ligas paradas, devido à pandemia de Covid-19, verificou-se um elevado número de pedidos de transmissão televisiva. Não só pela expectativa de voltar a ver futebol em direto, como também pelo facto de este encontro ter sido marcado pelas restrições que vão marcar a modalidade nos próximos tempos.Muitos países do Mundo assistiram, desta forma, ao que será um jogo de futebol em tempos de pandemia.Bancadas sem espectadores; treinadores, adjuntos, médicos e até suplentes com máscaras; maior afastamento entre quem está fora das quatro linhas; mudanças no protocolo de entrada das equipas em campo; garrafas marcadas para evitar partilhas. Estas são apenas a novidades visíveis no ‘novo futebol’.Com Paulo Bento a assistir, pelo privilégio de ser selecionador da Coreia do Sul, a equipa dirigida por outro português, José Morais, ganhou com um golo de Lee Dong-Gook.