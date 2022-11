O FC Porto joga no terreno do Mafra (20h45), num encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Estas são as escolhas de Sérgio Conceição para o jogo.Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano e Wendell; Otávio, Grujic, Eustáquio e Galeno; Namaso e EvanilsonSiga o jogo AQUI