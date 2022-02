Belenenses SAD 0-0 Sporting - Leões com os olhos postos na vitória para não perderem de vista FC Porto

Depois da conquista da Allianz Cup, o Sporting volta esta noite aos jogos da Liga bwin, defrontando pelas 20h45, no Jamor, o Belenenses SAD, num jogo no qual está obrigado a triunfar para não deixar escapar o FC Porto no topo. Franclim Carvalho e Rúben Amorim apostam nos seguintes onze iniciais.: Álvaro Ramalho; Diogo Calila, Nilton Varela, Sithole, Afonso Sousa, Danny, Carraça, Cafú Phete, Safira, Abel Camará e Yohan Tavares: João Monteiro, Luca, Lukovic, Jójó, Luís Mota, César Sousa, Ndour, Braima e Tomás Castro: Adán; Gonçalo Inácio, Neto e Feddal; Pedro Porro, Matheus Nunes, Ugarte e Nuno Santos; Pote, Sarabia e Paulinho: André Paulo, João Virgínia, Matheus Reis, Palhinha, Tabata, Rúben Vinagre, Edwards, Daniel Bragança e Gonçalo Esteves