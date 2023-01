Enzo não teve autorização para ir à Argentina. O que fez foi inaceitável e vai ter consequências. Não vou dizer quais”. Palavras de Roger Schmidt, que falou pela primeira vez sobre o interesse do Chelsea no argentino e na viagem que este fez até Buenos Aires, à revelia do clube.



O técnico do Benfica frisou que tanto ele como o presidente Rui Costa não querem vender o campeão do Mundo.









