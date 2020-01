Sérgio Conceição entrou na brincadeira com a expressão ‘sexta-feira gorda’, mas é sem grandes sorrisos que garante concentração total no jogo com o Sp. Braga, mesmo que a seguir tenha lugar um clássico de Lisboa com o qual pode lucrar nas contas da Liga."De nada vale olhar para o dérbi de outra cidade. O que interessa é o que vai acontecer no Dragão. Não adianta nada olhar para os outros jogos se não ganharmos o nosso", sublinhou o treinador do FC Porto, para quem a calendarização deveria ter sido diferente: "Claro que se fosse marcado para sábado, por exemplo, obviamente que ficava mais satisfeito e não era por aí que o Sp. Braga ou o Sporting - que vai jogar um outro jogo grande - sofreriam algum impacto no seu jogo da meia-final da Taça da Liga [terça-feira]".Conceição mostrou estudo aprofundado do adversário, agora treinado por Rúben Amorim. "É um Sp. Braga que tem nuances nesse 3x4x3 a atacar, com dinâmicas bastante interessantes. Mete muita gente na área, por dentro, ao mesmo tempo tem gente na largura com qualidade para fazer cruzamentos ou um passe de rutura", analisou. "Cabe-nos encontrar o antídoto", vincou.O treinador dos dragões foi questionado sobre a cada vez menor margem de erro para se ser campeão, até pela escassez de escorregões do Benfica."Após o campeonato que vencemos com 88 pontos, pensei que 85 no ano seguinte bastariam para ser campeão e não foi assim. É um dado curioso, pois acho que a Liga está competitiva e cada vez é mais difícil ganhar. Mas é um tema que se calhar merecia uma conversa e não uma resposta politicamente correta e curta", assinalou."Acreditamos num bom resultado neste jogo. Todos conhecemos a equipa do FC Porto, mas temos as nossas armas e qualidade suficiente para causar perigo e dividir o jogo", disse esta quinta-feira Rúben Amorim, no lançamento do jogo desta sexta-feira no Estádio do Dragão.O treinador do Sp. Braga, que ganhou os dois jogos já realizados desde que assumiu funções, deu pistas sobre o que a sua equipa tem de fazer para conseguir um bom resultado frente ao segundo classificado do campeonato."Temos de ser iguais a nós próprios. Isto quer dizer que não podemos mudar a nossa maneira de jogar, pois isso traz problemas. Temos de estar muito concentrados, porque o FC Porto é forte em todos os aspetos do jogo: no futebol continuado, nas transições, nas bolas paradas ofensivas e defensivas. Mas não nos vamos desviar da nossa ideia, que é de ter iniciativa, causar perigo e dominar o adversário", afirmou.Rúben Amorim disse ainda conhecer bem a maneira de jogar do FC Porto. "Envolve muitos jogadores na construção. O Nakajima aparece entre linhas e o Marega e o Soares dão grande profundidade. O nosso adversário é perigoso em todos os momentos e tem soluções para tudo. Sabem que temos uma abordagem diferente e vão tentar tirar partido da nossa construção".