“O que mais queremos é ganhar um título europeu, era muito mais marcante para Sporting do que para a Juventus”, disse esta quarta-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta quinta-feira (20h00, SIC), referente à primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.



E o Sporting está em Itália com ambição e sem medo, como referiu o técnico: “Acreditamos que tudo é possível.









