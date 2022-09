"O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele!": Benfica solidário com criança de Famalicão

O Benfica publicou uma fotografia de todo o plantel em tronco nu - à exceção do capitão Otamendi -, voltando assim ao tema dapara assistir ao jogo entre Famalicão e encarnados, no terreno do conjunto minhoto."O que sentes ninguém te pode tirar. Esta é a nossa pele!", pode ler-se na legenda que acompanha a fotografia nas redes sociais do clube.Recorde-se que a criança, de 10 anos, teve de ver o encontro em tronco nu por se encontrar na bancada dos adeptos famalicenses onde, de acordo com o segurança, não poderia ter adereços dos visitantes.