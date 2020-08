Incursão de benfiquistas na noite fora do Estádio Da Luz pra protestar contra a gerência do clube pic.twitter.com/qX30CJbMaf — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 13, 2020

Várias tarjas foram na noite desta quinta-feira colocadas nas imediações do Estádio da Luz com mensagens de contestação dirigidas ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira."Pior que emblema dourado? Só presidente com cartão de sócio roubado" e "Presidente sem debater. O que tem a temer?" foram algumas das frases exibidas. O jornalista italiano Tancredi Palmeri, que está em Lisboa a acompanhar a final-8 da Liga dos Campeões, fotografou as tarjas e divulgou as imagens na conta pessoal do Twitter.