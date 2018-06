Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O Sporting está numa situação calamitosa", diz Madeira Rodrigues

Sócio que perdeu as últimas eleições para Bruno de Carvalho fala na CMTV sobre a debilidade financeira do clube.

Pedro Madeira Rodrigues, o candidato que perdeu as últimas eleições no Sporting para Bruno de Carvalho, disse esta terça-feira na CMTV que o clube vive um momento muito delicado. Sem querer dizer se voltará a ser candidato em eventuais eleições que surjam num horizonte próximo, Madeira Rodrigues chamou a atenção para a delicada situação financeira do clube.



"O Sporting entrou em condição de default, não conseguimos realizar o empréstimo obrigacionista que a direção disse que era para pagar despesas correntes, temos dezenas de milhões adiantados do contrato da NOS, temos um défice anual de 40 milhões sem contar com as transferências - e vai ser difícil fazer transferências neste momento. Não sei como vai ser a venda das gameboxes sem saber que equipa vai ter. O próximo presidente do Sporting vai ter uma situação muito complicada".



Ainda assim, Madeira diz que ser "um candidato natural".



"Os sportinguista não estão preocupados sobre quem serão os próximos candidatos. Eu sou o candidato natural. Eu disse há um ano e três meses que isto ia acontecer, que Bruno de Carvalho não ia fazer um segundo mandato. Os sinais estavam lá todos. As pessoas andavam distraídas e eu tentei acordá-las".



O sócio do Sporting diz que Bruno de Carvalho "perdeu a última oportunidade de sair com dignidade", mas acha que a saída é inevitável: "finalmente vi um homem derrotado", diz Madeira Rodrigues sobre as última intervenção do presidente do clube, que admitiu demitir-se se os jogadores aceitarem voltar.



Sobre os jogadores que solicitaram a rescisão de contrato, Madeira Rodrigues diz perceber as suas razões mas lembra que "o Sporting é muito mais do que isto" e diz que o clube "não merece" o dano que está a ser causado.