"O Sporting jamais se ajoelhará perante esta escumalha": Frederico Varandas reage ao cântico "Alcochete sempre"

"O Sporting jamais se ajoelhará perante esta escumalha". Foi desta forma que Frederico Varandas reagiu", garantiu ainda o presidente do Sporting acrescentado que ainda se estão a reerguer dos efeitos do ataque."Ainda estamos frágeis e a erguermo-nos", assume.

Recorde-se que este domingo, num comunicado divulgado pelo Sporting, o clube repudiou "mais um ataque feito à sua equipa de futebol profissional, hoje nos Açores, em linha com outros ataques feitos desde o início da época. Cânticos de "Alcochete sempre", com gente outra vez de cara tapada, depois de vários atletas terem ido depor a tribunal e quando outros ainda terão que ir a tribunal é uma vergonha e uma manobra de coação".

"Louvar, promover, glorificar o dia mais negro da História do Sporting Clube de Portugal, em cânticos, é um incitamento à violência e ao ódio. E para além de ser chocante para os nossos atletas, para os nossos sócios, não é já apenas um problema do Sporting Clube de Portugal, é também um problema do Futebol Português e não há mais tempo, nem mais pretextos, para que se continue a assobiar para o lado perante as evidências e perante os gravíssimos sinais que todos podem observar", pode ler-se no comunicado.



O clube apelou ainda para que a massa associativa apoie os atletas e as equipas.

A equipa viajou até Ponta Delgada, em São Miguel, nos Açores, onde vai jogar esta segunda-feira com o Santa Clara, numa partida a contar para a 14.ª jornada da I Liga de futebol.



