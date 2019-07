“O Zé está cheio de fogo para voltar”: Mourinho afirma ter rejeitado propostas

José Mourinho está longe dos relvados desde que foi afastado do Manchester United, em dezembro de 2018, e em entrevista à Sky Sports admite "sentir falta" de treinar: "O Zé está cheio de fogo para voltar. Os meus amigos dizem-me para aproveitar, mas não estou feliz o suficiente para isso. Sinto falta do futebol."Apontado esta terça-feira pelo site El Confidencial ao Valência (Espanha), o técnico confessa já ter recusado propostas por estar à espera da "oportunidade certa". "O mais difícil para mim é dizer não. Tenho de ser paciente. Com todo o respeito pelas possibilidades que tive e pelos clubes envolvidos, quero ter o direito de escolher", disse."O Zé tem de ser o Zé até ao último dia, mas eu ainda não olho para o último dia porque o meu próximo passo vai ser como um começo. Não sinto que seja apenas mais um ano em acumulação com todos os anos que já trabalhei, todos os títulos que ganhei. Isso é história, isso é o museu. O meu futuro vai começar no meu próximo passo", acrescentou o técnico.Questionado sobre a possibilidade de treinar uma seleção, José Mourinho assume que tem essa vontade mas não para já. "É muito trabalho de escritório, nada de relvado ou jogos. Espera-se dois anos pelo Europeu, outros dois pelo Mundial. Por agora não, mas um dia talvez. Se for por Portugal, ficarei muito orgulhoso", referiu.José Mourinho, de 56 anos, conta com passagens pelos campeonatos português, italiano, espanhol e inglês.