"Objetivo é chegar à final e ganhar": Sérgio Conceição sobre Clássico com o Sporting

"Temos como objetivo chegar à final e ganhá-la. Mas, para isso, é preciso ultrapassar este obstáculo chamado Sporting dentro de um contexto de muitos jogos em poucos dias". Foi desta forma convicta que Sérgio Conceição reafirmou, na antevisão de novo clássico com o Sporting, a meta do FC Porto para a Taça de Portugal. "Temos de olhar para quem está melhor e perceber qual é o onze que nos pode dar essas garantias de ir lá para dentro e ganhar o jogo", reforçou o técnico portista.Depois do empate (2-2) no clássico anterior, há menos de um mês, o equilíbrio entre primeiro e segundo classificado na Liga pode-se estender à chamada prova rainha. "[O Sporting] é o campeão nacional, está na Liga dos Campeões, tem uma equipa forte, bons treinadores e bons jogadores. Falo no contexto individual e coletivo, em que são bem trabalhados. É um dos adversários fortes que temos nas competições internas", garantiu o treinador dos dragões.Sobre as quezílias ocorridas no duelo anterior com o Sporting, o timoneiro da equipa de azul-e-branco, deixou também algumas palavras: "É importante que as pessoas percebam e que não é preciso estar com grandes alertas. Temos pessoas inteligentes nos dois clubes que percebem que aquilo foi demasiado. Ninguém quer ver repetido o que se passou no Dragão", rematou Conceição.Com casa quase cheia, o clássico desta quarta-feira é um jogo de alto risco. Por isso, e também pelos antecedentes no anterior clássico, em fevereiro, merece reforço do dispositivo policial, até junto ao relvado.