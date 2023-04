"O objetivo é ganhar e manter a pressão, porque se os adversários que estão à nossa frente caírem nós temos de lá estar", disse esta terça-feira Rúben Amorim na antevisão do jogo desta quarta-feira com o Gil Vicente, que está em atraso e é referente à jornada 25.



O treinador do Sporting acredita que vai chegar aos lugares de acesso à Liga dos Campeões (os três primeiros) e diz que tudo é possível na Liga Europa.









