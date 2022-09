Penso que chegar aos quartos da Champions é um excelente desempenho. Na última época, o Benfica esteve muito bem, mas não podemos pensar nisso agora. Temos de ir jogo a jogo. O nosso objetivo é passar para a fase seguinte”, disse ontem Roger Schmidt na antevisão do jogo com o Maccabi Haifa, na 1ª jornada do grupo H.









