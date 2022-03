"Objetivo é vencer todos os jogos", afirma Veríssimo

"A exigência mínima é vencer, tal como disse o presidente. É com essa perspetiva que vamos abordar todos os jogos. Sabemos as sequências de jogos que tivemos no passado, sabemos aquilo que queremos para o futuro. O objetivo é vencer todos os jogos. Sabemos que contamos com adversários com qualidade, que nos vão criar dificuldades. Cabe-nos preparar a equipa da melhor forma para dar uma boa resposta e lutar pela vitória, porque a exigência deste clube assim o obriga", disse esta sexta-feira Nélson Veríssimo na antevisão ao jogo deste sábado (18h00) com o Portimonense, no Algarve.O técnico do Benfica não espera facilidades em Portimão e diz-se preparado para as dificuldades: "É um adversário complicado, num campo tradicionalmente difícil. Contamos com os nossos adeptos para superar este difícil obstáculo. É um adversário que tem qualidade na forma de atacar e no processo defensivo. Não sofre muitos golos, tem um processo ofensivo de qualidade na circulação de bola."Para Veríssimo é importante a equipa do Benfica entrar bem no jogo e em força. "Sabemos que temos de estar num nível de ativação muito elevado, com uma entrada forte para mostrarmos àquilo que vamos. Sabemos que vai ser difícil, mas temos de nos focar na nossa forma de jogar para chegar à vitória", disse, sobre o adversário que impôs a primeira derrota do Benfica na época (1-0, golo de Lucas Possignolo, na Luz).O Benfica venceu em 14 das 18 anteriores visitas a Portimão, contra apenas um triunfo dos algarvios, em 2018/19, e três empates, o último dos quais em 2019/20. As águias pretendem dar seguimento ao triunfo sobre o V. Guimarães (3-0) de forma a pressionar o líder FC Porto (tem mais 10 pontos do que as águias) e o Sporting (mais quatro)."Darwin não treinou por uma situação de indisposição, mas acreditamos que estará disponível para o jogo com o Portimonense", revelou Veríssimo.Veríssimo disse ainda que o ucraniano Yaremchuk tem sido "um exemplo de profissionalismo". "Temos dado todo o apoio possível", explicou o treinador.