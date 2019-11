"Obrigado pela energia positiva": André Gomes reage após lesão arrepiante durante jogo

André Gomes, internacional português, reagiu esta quarta-feira após ter sofrido uma lesão arrepiante no jogo do Everton."Obrigado a todos pela energia positiva e por todo o apoio que me têm dado", disse André Gomes, numa publicação feita no Instagram.O futebolista recebeu esta terça-feira alta hospitalar, um dia após ter sido operado ao tornozelo direito, no qual sofreu uma fratura com desvio, anunciou o Everton."Na sequência de uma operação bem sucedida ontem [segunda-feira], André Gomes teve alta do hospital e vai continuar a reabilitação com a equipa médica do Everton", lê-se no comunicado publicado no sítio oficial do clube inglês na Internet.Na segunda-feira, o clube de Liverpool tinha revelado que a operação tinha corrido "extremamente bem" e que o futebolista internacional português deverá ter uma "recuperação total".