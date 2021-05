"Obviamente somos candidatos ao título", admite Rúben Amorim

Rúben Amorim assumiu a candidatura ao título de campeão nacional."Sim, se chegássemos a esse ponto, obviamente somos candidatos ao título porque somos candidatos a vencer todos os jogos. Mas vamos defrontar um adversário com valor, que precisa de pontos mas a pressão está do nosso lado. Os jogadores do Boavista com a qualidade que têm e o treinador deles vai ser a pessoa com mais experiência. Serão mais duas horas de sofrimento", disse Amorim na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista.Questionado se prefere festejar no relvado ou no sofá respondeu: "Sou a favou de ser campeão, quando mais cedo melhor. Não ligo à beleza de ser dentro ou fora do campo."Questionado sobre a preparação da festa respondeu: "Ficaríamos ofendidos se o Sporting não preparasse a festa pois não confiava em nós. A preparação tinha de existir e é motivo de confiança. Mas pode acontecer amanhã e os jogadores pensaram nessa possibilidade mas eram bons sinais".