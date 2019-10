Octávio Machado vai 'vestir as cores' do Flamengo de Jorge Jesus no jogo frente ao Goiás. Saiba porquê

O Flamengo de Jorge Jesus joga esta quinta-feira no estádio do Goiás, no Serra Dourada, e vai contar com a presença especial de Octávio Machado, amigo pessoal de JJ. O antigo jogador e treinador marcou o primeiro golo no jogo de inauguração do estádio Serra Dourada em 1975.

Octávio Machado foi o autor do tento que fez abanar pela primeira vez as redes do Serra Dourada, em 1975, num amigável disputado entre a seleção goiana e a seleção portuguesa.

Nesse jogo, marcaram presença vários jogadores que marcaram aquela época como Macalé, Lincoln ou Tuíra. Octávio Machado encontrou-se com alguns dos jogadores que defrontou nessa partida e foram mesmo alvo de reportagem nas televisões brasileiras.

Em declarações aos media brasileiros, Octávio Machado lembra que a amizade com Jesus é uma "relação de muitos anos". "Todos estes anos de convívio reforçaram a nossa amizade", concluiu.

A partida entre o Flamengo e o Goiás está marcada para as 23h00.