Odysseas tem o lugar em risco na baliza do Benfica, sabe o Correio da Manhã. As próximas exibições do internacional grego vão ser decisivas, com o reforço Trubin à espreita.



A exibição frente ao Boavista, na estreia na Liga (derrota 3-2), leva o técnico Roger Schmidt a ponderar a condição de titular do jogador, até porque nesta altura já tem uma alternativa válida para o lugar, depois da contratação do internacional ucraniano.









Ver comentários