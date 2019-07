Odysseas titular mas Lage quer concorrente de peso na baliza do Benfica

A grande exibição de Odysseas na vitória frente ao AC Milan (1-0) nos EUA não faz arrefecer a vontade de Bruno Lage de contar com um concorrente de peso para o grego de 25 anos, na baliza do Benfica, apurou oO técnico das águias, sabe o, nunca deu indicação para colocar Odysseas no mercado, mas fez questão de vincar junto da SAD que era necessário uma alternativa credível que desafiasse Odysseas diariamente nos treinos. Desta forma, a fantástica exibição diante dos italianos na International Championship Cup confirmou apenas o que já se adivinhava: o guarda-redes será titular na Supertaça com o Sporting, no domingo, e muito provavelmente no arranque do campeonato.Depois de goradas as contratações de Keylor Navas e Mattia Perin, o Benfica continua no mercado à espera de uma boa oportunidade de negócio. O perfil do guarda-redes está há muito traçado: experiente, com bom jogo de pés e eficácia nas saídas dos postes.Durante todo o estágio nos EUA e numa altura em que muito se falava na alternativa a Odysseas, Bruno Lage esteve sempre próximo do grego transmitindo-lhe toda a confiança e tranquilidade quanto ao futuro próximo.Contratar um novo guarda-redes e emprestar o belga Svilar (19 anos) são as prioridades encarnadas até ao fecho do mercado de transferências no próximo dia 2 de setembro.Odysseas, dono da baliza e peça importante na conquista do título de 2018/2019, será o titular absoluto neste início da época. O russo Zlobin, de 22 anos, será a sombra do grego enquanto não chegar novo concorrente para a baliza.