Óleo de coco, polvo e abacate: chef revela preferências de Cristiano Ronaldo à mesa

Segundo o cozinheiro, peixe, camarão e polvo são alguns dos pratos favoritos do capitão da Seleção Nacional, mas à mesa de CR7 também também há vitela, leguminosas e muitas saladas.



O óleo de coco, por sua vez, tem grandes benefícios ao nível da queima de gorduras. "Eu cozinho com óleo de coco. É importante também beber muita água, mas tem de ser purificada. Claro que tudo isto é combinado com treinos muito duros. O descanso é também fundamental, tanto como o treino ou a nutrição. É também importante jantar cedo."



Nas redes sociais o chef chegou a partilhar imagens dos pratos que fazia em casa de CR7, alguns deles personalizados. Barone não acompanhou o internacional português para Manchester, mas guarda boas recordações do jogador. "O Cristiano é um campeão em tudo. Um grande homem, um grande pai e tem uma grande família."







Um dos segredos da boa condição física de Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, a alimentação e o chef italiano Giorgio Barone - que trabalhou em casa do internacional português em Itália - contou ao jornal inglês 'Mirror' alguns dos segredos de CR7 à mesa.Barone, que habitualmente deixa o seu restaurante na Sardenha para trabalhar em exclusivo com jogadores de futebol, foi o cozinheiro de Ronaldo a partir de 2018. "Não há comida cara, mas sim comida saudável. Eu uso alimentos orgânicos e naturais - peixe, frango, vitela, ovos, abacate, óleo de coco e arroz preto. É preciso cuidar do corpo como se fosse um Ferrari", explica o chef.Cristiano Ronaldo, que se mantém aos 36 anos na ribalta do futebol internacional, dá prioridade aos pratos com proteína, que ajuda na recuperação dos músculos. Açúcares, gorduras e hidratos de carbono praticamente não entravam nos pratos cozinhados por Giorgio Barone nos tempos em que trabalhou em casa do agora craque do Manchester United.