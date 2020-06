"Olhei para os outros reclusos e chorei": A história de Fábio Paim, da ascensão à queda

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 03.06.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Entrei numa cela com dez pessoas. Levava nas mãos o colchão e a roupa que trazia no corpo. Olhei para os outros reclusos e chorei. Foi muito complicado". As palavras são de Fábio Paim, ex-jogador do Sporting e da Seleção Nacional.Um relato na primeira pessoa feito duas semanas depois de ter saído da cadeia de Caxias, onde esteve em prisão preventiva durante dez meses. Paim foi condenado a quatro anos e meio de prisão suspensa ...