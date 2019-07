Óliver rende 12 milhões de euros e um problema ao FC Porto

Óliver Torres vai ser reforço do Sevilha, com o FC Porto a receber 12 milhões de euros.Com a saída de Herrera e agora do espanhol, os dragões são obrigados a ir ao mercado para comprar pelo menos um jogador para o setor intermediário.Depois de negociações intensas, a SAD portista acedeu às pretensões de Óliver e dos sevilhanos. Além do encaixe financeiro, os dragões poupam também nos ordenados (Óliver ganhava 1,8 milhões de euros anuais limpos).Não sendo uma primeira opção no onze de Sérgio Conceição, e com mais dois anos de contrato, o FC Porto evita também uma possível recusa de renovação (que implicaria novo aumento de ordenado), com a possibilidade de o jogador de 24 anos se comprometer com um novo clube, a custo zero, em janeiro de 2021.Nesta altura, o meio campo portista, na zona central, conta apenas com Danilo e Sérgio Oliveira, dado que Loum não é para já aposta e Romário Baró chegou dos juniores.A urgência passa agora por garantir um médio de inegável qualidade nos próximos dias, até porque o FC Porto poder ter sete jogos no próximo mês de agosto, entre Liga e Champions (4 jogos se alcançarem o play-off).O primeiro jogo oficial realiza-se no dia 6 de agosto na 1ª mão da 3ª pré-eliminatória."O balanço é positivo até aqui e temos trabalhado muito. Apesar do desgaste, temos mostrado muita qualidade", disse este domingo Danilo Pereira em declarações ao site do FC Porto.