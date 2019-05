Onda verde do Sporting alastra pelo país

A festa foi do Sporting no final do encontro no Estádio Nacional. Depois de Luiz Phellype marcar o penálti decisivo, os adeptos leoninos explodiram de alegria.Lágrimas de felicidade correram pela cara de Frederico Varandas, que conseguiu o segundo troféu da temporada, depois da Taça da Liga. Há um ano, os leões perdiam no Jamor com o Aves, na ressaca da invasão a Alcochete.Mas, ontem, tudo foi diferente para a grande família leonina. A celebração da vitória no relvado durou longos minutos. Uma onda verde que se alargou a todo o País, com muitos sportinguistas a concentrarem-se nas principais praças de norte a sul, e que teve o seu ponto alto na casa do leão, Alvalade, que recebeu os heróis em delírio. Um gigantesco mar de gente.