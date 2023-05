A onda vermelha invadiu este sábadoo Algarve. O Benfica foi recebido em apoteose em Portimão, com a maior parte das bancadas do Municipal preenchidas com adeptos encarnados.



Antes do jogo, centenas acompanharam a chegada do autocarro, manifestando o seu apoio à equipa. Muitos deles não tinham bilhete.









Ver comentários