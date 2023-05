Eram 21h48 quando o capitão Otamendi ergueu o troféu mais desejado da época, no Estádio da Luz, mas nessa altura já milhares de benfiquistas tinham saído à rua por todo o País. Bandeiras, cachecóis, apitos e buzinas misturaram-se com o grito da multidão, ora saudando o 38, “Campeões, campeões, nós somos campeões”, ora reforçando o feito do clube, com um sonoro “Benfica, Benfica”.









Ver comentários