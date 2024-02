As opções tomadas por Roger Schmidt antes e até durante o jogo em Guimarães deixaram o universo benfiquista profundamente irritado, apurou o CM. Desde elementos ligados à estrutura do futebol até aos adeptos, numa perceção que se tornou muito notada em diversas plataformas, foram múltiplas as reações de alguma perplexidade, nomeadamente em relação à elaboração do onze inicial.









