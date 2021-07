Operação Cartão Vermelho aperta Pinto da Costa

A Operação Cartão Vermelho é, afinal, uma megainvestigação que esteve sempre centrada no mundo do futebol . Os negócios do ex-presidente do Benfica Luís Filipe Vieira, são apenas a ponta do iceberg Na mira do procurador Rosário Teixeira estão também o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, os administradores da SAD dos dragões Fernando Gomes e Adelino Caldeira, vários agentes de futebol e gestores da Altice. Já foram realizadas operações de vigilância com recolha de imagens e escutas telefónicas. Também foi determinada a quebra do sigilo bancário e fiscal.A megainvestigação foi iniciada em 2018 e deu origem a dois processos, que foram distribuídos ao juiz de instrução criminal Carlos Alexandre. Os processos decorrem de forma paralela e interligada. Um dos inquéritos levaram, na semana passada, à detenção de Luís Filipe Vieira, do filho Tiago, do empresário José António dos Santos, conhecido como ‘Rei dos Frangos’, e do agente Bruno Macedo. A outra investigação aperta o cerco aos negócios do FC Porto. Sob suspeita estará ainda o filho do líder portista, Alexandre Pinto da Costa, e o agente de jogadores Pedro Pinho, segundo revela a revista ‘Sábado’. O procurador Rosário Teixeira pondera avançar para novas detenções e constituição de arguidos nos próximos meses.O Ministério Público está a passar a pente fino os contratos milionários dos direitos televisivos do FC Porto. Mas também os pagamentos de comissões milionárias e negócios imobiliários. Em causa estão indícios de fraude fiscal, falsificação e branqueamento de capitais. Os alvos iniciais da megainvestigação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) eram os intermediários dos negócios milionários do mundo do futebol, mas rapidamente a investigação chegou a dezenas de alvos.