Operação Rússia: Benfica obrigado a encaixar 70 milhões de euros

O Benfica está forçado a encaixar 70 milhões de euros este mês para equilibrar as contas. Essa receita terá de ser garantida pela entrada na Champions (rende 36,3 milhões de euros) e pela venda de jogadores (nunca menos do que 34 milhões de euros). Darwin é o negócio mais perto de ser concretizado, apurou oA SAD benfiquista espera fazer um significativo encaixe financeiro com o avançado de 22 anos. As negociações com o Brighton estão bem encaminhadas e Rui Costa até já recusou uma proposta de 30 milhões de euros. Na Luz acredita-se que os ingleses podem chegar aos 40 milhões de euros pelo uruguaio (nesse caso, o Almería, ex-clube de Darwin, teria direito a receber 3,2 milhões de euros de mais-valias), cumprindo a meta mínima da venda de jogadores.