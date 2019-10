Sérgio Conceição ‘puxou as orelhas’ a alguns jogadores após o jogo da passada quinta-feira, na Liga Europa, no qual o FC Porto perdeu por 2-0 com o Feyenoord, em Roterdão.O técnico dos dragões não gostou da forma passiva como diversos lances foram abordados e disse-o ao grupo. As críticas, de resto, começaram ainda fora do balneário, quando o treinador fez a abordagem às incidências do jogo."Não estivemos bem num dos pontos em que somos fortes, na agressividade de movimento. Tivemos poucas faltas e essa falta de agressividade teve peso no marcador", disse Conceição logo após o final do encontro realizado na Holanda. Detalhou mesmo, ao dizer que na jogada do segundo golo do Feyenoord "faltou agressividade". Um lance em que estiveram envolvidos Pepe e Danilo.Também a falta de atitude foi alvo das críticas do técnico, algo que já não é novidade nesta época. Em diversos momentos alguns jogadores já foram alvo de reprimendas públicas, situação que tem provocado irritação dentro do balneário.Aproveitando a pausa competitiva devido aos jogos das seleções, Sérgio Conceição decidiu dar quatro dias de folga ao plantel portista. A equipa regressa ao trabalho na terça-feira, começando nesse dia a preparação para o jogo da Taça de Portugal, com o Coimbrões (18 ou 19 deste mês).Entretanto, o FC Porto foi multado em 1913 euros pela FPF devido a mau comportamento dos adeptos na visita ao Rio Ave (0-1). Ainda na atualidade portista, o médio colombiano Uribe viu-se esta sexta-feira envolvido num acidente de viação sem consequências.