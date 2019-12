Organismo que regula VAR vai ajustar procedimentos

"O princípio importante é que só devem ser alteradas decisões claras e óbvias. Não se deve perder tempo a tentar perceber algo milimétrico. Se passas vários minutos a tentar perceber se é fora de jogo, então não é algo tão claro e óbvio, pelo que a decisão inicial deve manter-se". O esclarecimento é de Lukas Brud, secretário do International Football Association Board (IFAB).O organismo que tutela as regras do jogo viu-se obrigado a intervir publicamente depois do avolumar de críticas ao vídeo-árbitro. O último lance polémico foi um golo anulado ao português Pedro Neto, jogador do Wolverhampton, frente ao Liverpool, no domingo: estava adiantado alguns milímetros."O que precisamos de definir é o que é claro e óbvio, isso é que deve ser revisto pelo VAR", explicou o dirigente: "Não estamos à procura da melhor decisão, mas sim a tentar livrar-nos de erros claros e óbvios. Estaremos em contacto com todas as competições que estão a usar o VAR nas próximas semanas. Há mudanças que não estão a ser implementadas como deviam."