Orientações do diretor da PSP para os festejos do Sporting "não foram cumpridas", diz Eduardo Cabrita

O ministro da Administração Interna disse esta sexta-feira que "não foram cumpridas as determinações" definidas pelo diretor nacional da PSP para a zona envolvente do estádio do Sporting durante os festejos de campeão nacional de futebol.

"Não foram cumpridas as determinações do diretor nacional da PSP que, em ordem de operações, estabeleceu um conjunto de atividades que deviam ser realizadas na área envolvente do estádio do Sporting a partir das 14:00 do dia 11 de maio", disse Eduardo Cabrita em conferência de imprensa de apresentação do relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting como campeão nacional de futebol.

Segundo o ministro, na zona envolvente do estádio do Sporting deviam ter sido tomadas medidas para "salvaguarda da ordem pública", uma "definição de um perímetro através de grades de manifestação, controlo de acessos com revistas pessoas e fiscalização do cumprimento das regras inerentes à pandemia" de covid-19, designadamente utilização de máscara e manutenção do distanciamento social.