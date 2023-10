"Os árbitros devem estar contentes": Sérgio Conceição reage à derrota com o Barcelona

Apesar da derrota diante do Barcelona , Sérgio Conceição assumiu-se satisfeito pela forma como a sua equipa se apresentou. Na sua análise, o técnico portista apontou ainda o dedo ao árbitro da partida, ao abordar a sua atuação de forma irónica."O que quer diga? Foi um jogo muitíssimo bom, os árbitros devem estar contentes com a exibição que fizeram. Estamos desiludidos, frustrados, trabalhámos imenso, fizemos um jogo fantástico. Onde criámos muitas oportunidades, foi um jogo cruel para nós. Jogámos contra um grande clube, mas jogámos também contra mais do que um grande clube", apontou o técnico portista, à DAZN.Conceição abordou ainda a sua estratégia e assumiu que tudo foi seguido na perfeição. Faltou, contudo, o outro 'lado': "O plano para os treinadores é quando se ganha. A estratégia foi cumprida pelos jogadoes, mas para jogar ao mais alto nível na melhor prova do mundo é necessário que todos estejam focados, concentrados. Não se podem cometer determinados erros nesta competição, pois sofre-se e é justo para todos os que trabalham, que metem tudo no espírito dos jogos".A fechar, o técnico portista explicou o que pode prometer aos adeptos nos jogos que se seguem. "Trabalho, determinação, ambição, querer ganhar o próximo jogo. Não há muito a dizer. No ano passado começámos com duas derrotas, este ano temos uma. Temos de ir à procura da próxima. É continuar a trabalhar".