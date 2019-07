Os futebolistas que foram apanhados ao volante com álcool

O consumo de bebidas alcoólicas em excesso e a prática de desporto profissional (neste caso o futebol) são duas atividades que nunca se deviam cruzar, mas todos sabemos que esta nem sempre é a realidade. São vários os futebolistas que foram apanhados ao volante com uma taxa de álcool no sangue superior à prevista por lei e a lista é maior do que imagina.

O diário espanhol As reuniu alguns dos casos mais mediáticos e destaca um dos acontecimentos mais recentes. O protagonista desta história é o brasileiro Marcelo, que recentemente recusou fazer um teste de alcoolemia no Brasil. De acordo com O Globo, o defesa do Real Madrid aceitou pagar a multa e ficou proibido de conduzir no seu país durante um ano.

Mas há mais, desde lendas como George Best até Paul Gascoigne, passando por nomes como Deco, Arturo Vidal ou Wayne Rooney.



O caso do avançando inglês, na altura no Everton, é mesmo um dos mais mediáticos. Rooney foi apanhado a conduzir com álcool pela polícia de Cheshire, perto da sua casa, no dia 1 de Setembro de 2017. O dianteiro declarou-se culpado e foi multado pela sua equipa em 340 mil euros, segundo avança o Aquela Máquina.